POL-PDNW: Lediglich passiv Cannabis konsumiert...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat laut eigenen ein 33-Jähriger aus Böhl-Iggelheim, welcher am 18.10.2023 um 08:30 Uhr mit seinem Saab in der Gäustraße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle gab der Fahrer nämlich an, dass er am vergangenen Wochenende sich bei Freunden sich aufhielt, welche mehrere Joints konsumierten. Er selbst habe nichts aktiv konsumiert. Bei dem Mann ergaben sich jedoch Auffälligkeiten, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem Böhl-Iggelheimer eine Blutprobe in der hiesigen Dienststelle entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten übergeben. Nun kommt auf den 33-Jährigen ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

