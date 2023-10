POL-PDNW: Verdacht des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss

Grünstadt (ots) - Im Zeitraum von Samstagabend, dem 14.10.2023 und Montagmittag, dem 16.10.2023 kam es in der Obersülzer Straße in Grünstadt zu einem versuchten Einbruch in das Gebäude einer Treppen-Firma. Die bislang unbekannte Täterschaft versuchte sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu verschaffen, was nicht gelang. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur ...

