Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmesssung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Die Polizeiinspektion Neustadt/W. führte am 16.10.2023 von 23:00 Uhr bis Mitternacht eine Geschwindigkeitsmessung in der Talstraße in Neustadt/W. durch. Von insgesamt 52 gemessenen Kraftfahrzeugen hielten sich 11 nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Bad Dürkheim wurde mit 86 km/h gemessen und muss nun den Führerschein für mindestens einen Monat abgeben. Erschwerend kommt hinzu, dass der 18-Jährige noch in der Probezeit ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell