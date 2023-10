POL-LM: +++Ladendiebstahl+++Körperverletzung auf der Kirmes+++Mehrere Diebstähle in Hadamar mit Täterfestnahme+++Körperverletzung auf Oktoberfest in Beselich+++

Limburg (ots) - Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg 1. Einbrecher dringen in Pflanzencenter ein, Weilburg, Am Keilswingert, Mittwoch, 27.09.2023, 18:45 Uhr bis Donnerstag, 28.09.2023, 08:15 Uhr (wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind in Weilburg Einbrecher in ein Pflanzencenter ...

