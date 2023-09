FW-BOT: Verkehrsunfall mit Motorrad - Rettungshubschrauber im Einsatz

Feuerwehr Bottrop

Die Feuerwehr Bottrop wurde am heutigen Freitagabend, binnen kurzer Zeit zu mehreren Einsatzstellen alarmiert. Am Südring kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Aufgrund des Verletzungsmusters musste ein Rettungshubschrauber für den Transport des Patienten nachgefordert werden. Dieser wurde im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus der Maximalversorgung geflogen. Für die Zeit der Rettungsarbeiten wurde der Südring in beide Fahrtrichtungen für ca. eine Stunde gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeitgleich wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst zu einem gestürzten Rollstuhlfahrer auf die Halde Haniel alarmiert. Aufgrund des unwegsamen Geländes wurde der Rettungsdienst durch Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt unterstützt. Auch hier konnte der Patient zeitnah einem Krankenhaus zugeführt werden.(Si/Co)

