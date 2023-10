Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bockenheim an der Weinstraße - Verkehrskontrollen anlässlich des Winzerfestes

Bockenheim (ots)

Anlässlich des Bockenheimer Winzerfestes wurden in der Nacht vom 15.10.2023 auf den 16.10.2023 mehrere Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Grünstadt, insbesondere im Bereich Bockenheim, durchgeführt. Einige der Fahrzeugführer waren dabei leicht alkoholisiert, befanden sich allerdings unter dem Grenzwert von 0,5 Promille. Um 01:15 Uhr konnten die Beamten letztlich einen 26-jährigen Fahrzeugführer in der Kirchheimer Straße in Grünstadt mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,93 Promille feststellen. Da es sich hierbei um den Erstverstoß handelt, erwarten den Mann gemäß dem bundeseinheitlichen Tatbestands- und Bußgeldkatalog ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

