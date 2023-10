Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen gesucht: Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Grünstadt (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend, dem 14.10.2023 und Montagmittag, dem 16.10.2023 kam es in der Obersülzer Straße in Grünstadt zu einem versuchten Einbruch in das Gebäude einer Treppen-Firma. Die bislang unbekannte Täterschaft versuchte sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu verschaffen, was nicht gelang. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat oder zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt in Verbindung zu setzen.

