Kreis Kleve - Geldern (ots) - Am 13. Juli 2023 betraten zwei unbekannte Täter ein Mobilfunkgeschäft an der Issumer Straße in Geldern. Sie schauten sich zunächst die dort ausgestellten Mobilfunkgeräte an. Dann trennten sie die jeweiligen Sicherungskabel durch und rannten mit den gestohlenen Mobiltelefonen aus ...

