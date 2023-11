Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jacken von Warenständer entwendet

Erkelenz (ots)

Vom Warenständer eines Geschäftes an der Kölner Straße stahl ein unbekannter Täter am Montag (27. November) vier Damenjacken. Zeugen beobachteten einen 30 bis 35 Jahre alten Mann mit längerem dunkelbondem Haar, der mit einem älteren Fahrrad unterwegs war. Dieser nahm die Jacken vom Ständer und fuhr in Richtung Bahnhof davon. Bekleidet war der Täter mit einer kurzen schwarzen Steppjacke sowie einer blauen Jeans. Weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell