POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Hückelhoven-Baal (ots) - Am 26. November (Sonntag) drangen unbekannte Personen zwischen 6 Uhr und 10 Uhr in einen an der Aachener Straße gelegenen Imbiss ein. Im Verkaufsraum brachen die Täter zwei Spielautomaten auf und entwendeten ein Portmonee sowie die Kassenlade mit Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

