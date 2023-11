Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Erkelenz (ots)

Am 27. November (Montag), gegen 7.50 Uhr, wurden zwei Fußgänger bei einem Verkehrsunfall an der Krefelder Straße schwer verletzt. Ein 80-jähriger Mann aus Erkelenz fuhr mit seinem Pkw Ford auf der Krefelder Straße aus Richtung Roermoder Straße kommend in Richtung Anton-Heinen-Straße. Eine 73-jährige Erkelenzerin sowie ein 41-jähriger Erkelenzer überquerten auf dem Fußgängerüberweg die Krefelder Straße aus Richtung Buscherkamp kommend in Richtung Kreissparkasse. Bei Dunkelheit und starkem Regen erkannte der Autofahrer die Passanten offenbar zu spät, so dass es im Bereich des Fußgängerüberwegs zum Zusammenstoß kam. Beide Personen wurden schwer verletzt und mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der 80-jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf und sicherte die Spuren.

