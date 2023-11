POL-HS: Seitenscheibe eingeschlagen

Wegberg (ots) - Drei 16, 18 und 24 Jahre alte Männer aus Erkelenz und Wegberg entwendeten am 27. November (Montag) aus einem Getränkemarkt an der Straße Am Bahnhof ein Getränke Sixpack. Ein Mitarbeiter des Geschäftes beobachtete sie dabei, wie sie ohne zu zahlen das Geschäft wieder verließen. Daraufhin folgte er ihnen und hielt einen der Täter am Rucksack fest. Ein anderer Täter schlug ihm daraufhin mit der Faust ...

