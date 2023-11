Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr in Hannover-Stöcken und Vahrenwald

In der Zeit von Freitag, 17.11.2023, bis Samstag, 18.11.2023, haben Einsatzkräfte der Polizei Hannover Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Hannover durchgeführt. Der Schwerpunkt war das Thema "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr".

Bei zwei stationären Kontrollen in den späten Abend- und Nachtstunden des 17.11.2023 hat die Polizei Hannover Autofahrerinnen und Autofahrer in der Mecklenheider Straße im hannoverschen Stadtteil Stöcken sowie in der Vahrenwalder Straße im Stadtteil Vahrenwald kontrolliert. Bei den Kontrollen stellten die Beamtinnen und Beamten insgesamt drei Fahrzeugführer fest, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saßen. Gegen die drei Verkehrssünder wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei einem der drei fiel zudem auf, dass sein Fahrzeug nicht versichert war, sodass ihn neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erwartet. Neben den Ordnungswidrigkeiten wegen Fahruntüchtigkeit infolge von Drogenkonsum ahndeten die Einsatzkräfte auch weitere Verkehrsverstöße. Unter anderem hielt die Polizei einen stark überladenen Transporter an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer ein offener Haftbefehl vorlag. Nachdem der Mann die offene Summe beglichen hatte, musste er seinen Weg zu Fuß fortsetzen, da das Fahrzeug aufgrund der Überladung am Kontrollort stehen bleiben musste. Darüber hinaus stellten die Beamtinnen und Beamten zwölf Verstöße fest, bei denen die Autofahrenden unter anderem keinen Sicherheitsgurt angelegt haben oder durch sogenanntes Poser-Verhalten auffielen. Dazu gehört beispielsweise Lärmbelästigung durch übermäßiges Beschleunigen oder Aufheulen lassen des Motors. /rod, nash

