Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Linden: Unbekannter überfällt Fahrschule - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Freitagnachmittag, 17.11.2023, versucht eine Fahrschule auszurauben. Ohne die erhoffte Beute flüchtete er im Anschluss unerkannt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betrat ein Täter am Freitagnachmittag gegen 17:35 Uhr die Büroräume einer Fahrschule an der Fössestraße in Hannover-Linden. Dort bedrohte er eine 61-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte sie zur Herausgabe von Bargeld auf. Ohne die erhoffte Beute flüchtete er kurz darauf zu Fuß in Richtung Fortunastraße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten zur Ergreifung eines 18-Jährigen, gegen den sich der Tatverdacht jedoch nicht erhärten ließ. Die 61-Jährige blieb bei dem Überfall unverletzt.

Da die bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zur Festnahme des Täters geführt haben, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Der Gesuchte ist etwa 1,60 Meter groß und zwischen 18 und 20 Jahre alt. Er war zur Tatzeit mit einem dunklen, langärmeligen Oberteil bekleidet. Außerdem trug er einen schwarzen Schal, eine beige-schwarze Baseballkappe mit Rautenmuster und dunkle Handschuhe.

Die Kriminalpolizei Hannover ermittelt wegen des versuchten schweren Raubes. Zeugen, die Hinweise zur Tat und/ oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 in Verbindung zu setzen. /rod, nash

