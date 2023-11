Polizeidirektion Hannover

POL-H: Neustadt am Rübenberge: Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Sattelzug und Pkw

Hannover (ots)

Am Montag, 20.11.2023, ist ein Pkw auf der Bundestraße (B) 6 bei einem Überholmanöver mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurde eine 21-jährige Fahrerin des Pkw leicht und ein 32-jähriger Fahrer des Sattelzugs schwer verletzt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Unfallhergangs.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr der 32-Jähriger mit seinem Sattelzug gegen 14:40 Uhr die B6 in Richtung Nienburg auf dem rechten Fahrstreifen. In Höhe Schneerener Krug wollte eine 21-Jährige mit ihrem Renault Twingo den Sattelzug überholen und kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn ab und streifte mit ihrem Pkw die Mittelschutzplanke. Beim Gegenlenken stieß die Hannoveranerin gegen den Sattelzug. Durch den Aufprall geriet der Scania-Sattelzug ins Schleudern und beide Fahrzeuge wurden zusammen gegen die Mittelplanke gedrückt. Der Sattelzug kam anschließend rechts neben der Fahrbahn auf einem Privatgrundstück zum Stehen. Der Renault überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 21-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde leicht verletzt. Der 32-jährige Fahrer des Sattelzugs wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die hinzugerufenen Rettungswagen brachten die Unfallbeteiligten in zwei Krankenhäusern. Die B6 in Richtung Nienburg war bis 20:45 Uhr voll gesperrt. Den entstandenen Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 28.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzten. / san, nash

