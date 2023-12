Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Der 70-jährige Besitzer eines roten Nissan stellte diesen am 09.12.2023 um 14:40 Uhr in der Gewerbestraße auf dem Parkplatz des dortigen Penny-Marktes ab. Als er ca. 10 Minuten später wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden an seinem Fahrzeug fest. Ein Zeuge, dessen Personalien aber nicht bekannt sind, gab dem Geschädigten gegenüber an, dass ein anderer Fahrzeugführer beim rückwärts Ausparken aus der gegenüber liegenden Parklücke gegen seinen Nissan gestoßen und danach davongefahren sei. Bei dem Zusammenstoß wurde der Nissan links im Heckbereich beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt. | PIZW

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell