Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Pressemitteilung der PI Frankenthal - Erstmeldung zu Verkehrsunfall am 12.02.24 in 67240 Bobenheim-Roxheim - PKW fährt in Isenach

Bobenheim-Roxheim (ots)

Bobenheim-Roxheim - Erstmeldung - PKW fährt in Isenach

Bei einem aktuellen Verkehrsunfall am 12.02.2024, gegen 14:50 Uhr, im Bereich des Silbersees in der Gemarkung 67240 Bobenheim-Roxheim fuhr ein PKW in die Isenach und blieb dort liegen. Ein Insasse konnte durch die Polizei vor Ort festgestellt werden und wird durch den Rettungsdienst versorgt. Dieser wurde nach ersten Feststellungen nur leicht verletzt. Ein weiterer Insasse ist laut Zeugenaussagen zu Fuß flüchtig. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache und insbesondere ob sich weitere Personen zum Unfallzeitpunkt im PKW befanden dauern aktuell noch an. Neben der Polizei sind der Rettungsdienst, die Feuerwehr mit Tauchern, Kräfte der Gemeinde Bobenheim-Roxheim sowie die Untere Wasserbehörde aktuell vor Ort im Einsatz. Die Bergung des Fahrzeugs durch ein Bergungsunternehmen wird noch einige Zeit andauern. Bei Vorliegen weiterer Erkenntnisse wird nachberichtet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

