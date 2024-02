POL-PDLU: Otterstadt - Verhinderte Trunkenheitsfahrt nach Streit bei Umtrunk

Speyer (ots) - Am Sonntag gegen 20:15 Uhr stieg ein 17-Jähriger aus dem Linienbus vor der Halle 101 in der Straße Am Neuen Rheinhafen aus. Hierbei umringte ihn eine sechsköpfige Personengruppe in aggressiver Weise. Ein 22-Jähriger aus der Personengruppe schlug hierbei den 17-Jährigen, dessen Freunde wiederum ihm zu Hilfe eilten. Der 22-Jährige reagierte hierauf, ...

mehr