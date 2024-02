Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Körperverletzung und Bedrohung im Umfeld einer Faschingsparty

Speyer (ots)

Am Sonntag gegen 20:15 Uhr stieg ein 17-Jähriger aus dem Linienbus vor der Halle 101 in der Straße Am Neuen Rheinhafen aus. Hierbei umringte ihn eine sechsköpfige Personengruppe in aggressiver Weise. Ein 22-Jähriger aus der Personengruppe schlug hierbei den 17-Jährigen, dessen Freunde wiederum ihm zu Hilfe eilten. Der 22-Jährige reagierte hierauf, indem er ein Pfefferspray zog und hiermit drohte. Zum Einsatz des Pfeffersprays kam es nicht und der 17-Jährige flüchtete in die Halle 101. Die hinzugerufene Polizeistreife leitete ein Strafverfahren ein und erteilte der Gruppe um den 22-Jährigen einen Platzverweis. Der 17-Jährige trug Schmerzen am Hinterkopf davon. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

