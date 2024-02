Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Alkoholisierte Unfallverursacherin stellt sich selbst

Speyer (ots)

Am Sonntag gegen 20:15 Uhr meldete eine 24-Jährige telefonisch bei der Polizei Speyer, dass sie in der Ludwig-Uhland-Straße beim Vorbeifahren einen parkenden PKW touchiert habe. Die Beamten trafen vor Ort die 24-Jährige an und stellten den beschriebenen Schaden am Außenspiegel des geparkten PKW fest. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 400 Euro. Da die bei der 24-Jähreigen Beamten Anzeichen auf eine Alkoholbeeinflussung feststellten, boten sie ihr einen Atemalkoholtest an. Dieser ergab einen Wert von 1,07 Promille. Folglich untersagten die Beamten der jungen Frau die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen sie ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell