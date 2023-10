Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: "Monster" im Freizeitpark angegriffen - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach drei jungen Männern, die am Samstagabend einen Mitarbeiter in einem Freizeitpark an der Warner-Allee attackiert und verletzt haben. Der 49-Jährige aus Essen war als "Monster" verkleidet und musste nach dem Vorfall schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 49-Jährige zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr von einer Gruppe junger Leute (drei Männer, drei Frauen) nach einem gemeinsamen Foto gefragt. Nachdem der Mitarbeiter abgelehnt hatte, wurde er von zwei Männern aus der Gruppe geschlagen. Wenig später schlugen und traten drei Männer auf ihn ein. Der 49-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, am Montagmorgen erstattete er Anzeige. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: alle etwa 25 Jahre alt, sie hatten dunkle Drei-Tage-Bärte. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder zu Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

