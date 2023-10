Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Festnahme nach Einbruch in KiTa

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagmorgen nahm die Polizei einen 17-Jährigen fest, der sich augenscheinlich widerrechtlich in einem Kindergarten am Westwall aufhielt. Kollegen, die in einer anderen Einsatzlage (Pkw-aufbruch) unterwegs waren, wurden auf Bewegungen im Kindergarten aufmerksam und sahen nach. Sie konnten sodann Bewegungen im Inneren erkennen und riefen Verstärkung. Bei Erblicken der Polizistinnen und Polizisten ergriff der 17-Jährige sofort die Flucht, lief dabei aber den schon bereitstehenden Unterstützungskräften in die Arme, die ihn festhielten. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der junge Mann aus Dorsten über eine Terrassentür, die aufgehebelt wurde, ins Innere. Diverse Schubladen und Behältnisse waren durchwühlt worden. Zudem stellten die Beamten auch Vandalismusschäden fest: zerstörte Musikinstrumente, Feuchttücher im Aquarium und zerschlagene Behältnisse. In einigen Räumen wurde sogar das Wasser aufgedreht. Weitere Beschädigungen waren an einem Tresor zu erkennen, neben dem auch brennende Kerzen standen. Geöffnet werden konnte der Tresor allerdings nicht. Der 17-Jährige wird noch heute beim Amtsgericht Dorsten vorgeführt.

