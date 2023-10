Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Castrop-Rauxel: Hassbotschaften im Briefkasten entdeckt

Recklinghausen (ots)

Am Freitag wurden in zwei Moscheen, in Recklinghausen-Süd und in Castrop-Rauxel, je ein Umschlag in den Briefkästen aufgefunden, die u.a. verbrannte Koranseiten, Hundekot sowie Hassschreiben enthielten. In beiden Fällen wurden die Sendungen sichergestellt und Anzeigen wegen Volksverhetzung geschrieben. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die bei den Ermittlungen helfen können. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0800 2361 111. Die Tatzeiträume liegen in Castrop-Rauxel zwischen Freitag, dem 20.10.2023 und Freitag, dem 27.10.2023 und in Recklinghausen konnte er auf Freitag, den 27.10.2023 eingegrenzt werden. Die Ermittlungen dauern an.

