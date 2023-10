Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Fahrer verspricht Unfallaufnahme und flüchtet mit dem Fahrzeug

Recklinghausen (ots)

Am 29.10.2023, gegen 16.45 Uhr, kam es im Bereich der Castroper Straße / Südring zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen fuhr auf eine rote Ampel zu. Auf der Fahrspur neben ihm befand sich nach ersten Erkenntnissen ein Pkw, der nach bisherigen Erkenntnissen und aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts zog und die linke Fahrzeugseite des Gelsenkircheners stark beschädigte. Der 26-Jährige sprach den Fahrer daraufhin an. Dieser versprach ihm einige Meter weiter anzuhalten um den Unfall durch die Polizei aufnehmen zu lassen und flüchtete dann über den Südring in Richtung Osten.

Am Fahrzeug des Gelsenkircheners entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Da das Auto nicht mehr fahrbereit war, musste es durch einen Abschleppunternehmer geborgen werden.

Beschreibung des flüchtigen Unfallfahrers:

- circa. 40-45 Jahre - schwarze kurze Haare - schwarzer Oberlippenbart - schwarzer Pullover

Das Fahrzeug des Flüchtigen ist im Bereich der rechten Fahrzeugseite und der Fahrzeugfront nach Erkenntnissen der Unfallaufnahme nicht unerheblich beschädigt. Es könnte sich um einen silberfarbenen Peugeot gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0800 2361 111 um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer und dem Fahrzeug.

