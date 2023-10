POL-RE: Recklinghausen: Pfefferspray im Bus versprüht

Recklinghausen (ots) - Am 30.10.2023 kam es gegen 00:16 Uhr in Recklinghausen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 23-jähriger Mann aus Marl befuhr die Marler Straße in Richtung Marl. Der Marler kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Der Unfallhergang konnte von Fahrzeuginsassen eines ...

