Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: BMW bei Verkehrsunfall beschädigt - Fahrer*in flüchtet vom Unfallort

Recklinghausen (ots)

Der Halter eines schwarzen BMW musste feststellen, dass sein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug, im Zeitraum von Donnerstag, 19.00 Uhr und Freitag, 11.45 Uhr, auf der Diepenbrockstraße durch einen Verkehrsunfall beschädigt wurde. Der oder die Unfallverursacher/-in flüchteten vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. An der Fahrerseite des Autos entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0800 2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell