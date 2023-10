Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl vom Wochenende

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Kloppstockstraße wurde zwischen Freitag- und Samstagnachmittag ein grauer Mercedes SL gestohlen. Der Wagen hat ein H-Kennzeichen, gilt dementsprechend als Oldtimer. Das Auto wurde zuletzt am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr gesehen, am Samstag gegen 14 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt und angezeigt.

Auf der Kreuzstraße wurde am Sonntagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Auf einer Videokamera sind zwei Personen zu sehen, die sich gegen 21.05 Uhr am Haus aufhalten. Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass es es sich dabei um die Täter handeln könnte. Sie hebelten eine Kellertür auf, um herein zu kommen und durchsuchten dann sämtliche Räume. Der Einbruch selbst wurde gegen Mitternacht bemerkt.

Dorsten:

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in ein Wohnhaus auf der Waldstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten offenbar zunächst, eine Terrassentür aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Anschließend schlugen sie eine Scheibe der Terrassentür ein und durchsuchten dann das Erdgeschoss. Gestohlen wurde Bargeld und zwei Wandbilder.

Bei einem Autohaus an der Straße Zum alten Kreuz wurde in der vergangenen Nacht eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten offenbar zunächst an einer Seitentür und zerstörten dann eine Fensterscheibe, um ins Innere eines Büro- und Verkaufsraumes zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Computer gestohlen, weitere Infos liegen noch nicht vor. Der Alarm wurde gegen Mitternacht (Nacht von Sonntag auf Montag) ausgelöst, die Täter konnten flüchten.

Marl:

Eine aufmerksame Zeugin hat am Sonntagabend in einem Haus auf der Robert-Koch-Straße einen Einbrecher erwischt - und verscheucht. Der Täter hatte ein Fenster aufgehebelt und durchsuchte verschiedene Zimmer nach Diebesgut. Die Zeugin hörte gegen 20.15 Uhr verdächtige Geräusche und traf beim Nachschauen auf einen Mann, der daraufhin weglief. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Der mutmaßliche Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 45 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlank, kurze graumelierte Haare, kurzer graumelierter Bart, trug schwarz/graue Arbeitskleidung.

Zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend wurde an der Straße Oberkamp in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Recklinghausen:

Auf der Magdalenenstraße wurde am Wochenende in einen Kindergarten eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zwischen Freitagabend und Montagmorgen eine Tür auf und gelangten so ins Gebäude. Aus aufgebrochenen Spinden bzw. Schränken wurden zwei Laptops gestohlen. Außerdem wollten die Täter offenbar die Tür zum Büro der Kindergartenleitung aufhebeln, was aber scheiterte.

Waltrop:

Im Sauerfeld sind unbekannte Täter am Sonntagnachmittag oder am frühen Sonntagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter gelangten über eine aufgehebelte Terrassentür ins Haus und durchsuchten dann mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell