POL-RE: Marl: Senior nach Raub in Wohnung verletzt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der letzten Nacht verschafften sich drei Unbekannte, gegen 3 Uhr, Zugang über ein Fenster in ein Haus an der Krablerstraße. Dort trafen sie auf den Hausbewohner. Der Senior wurde geschlagen und nach Wertgegenständen gefragt. Zudem durchsuchten die Zimmer nach möglichem Diebesgut. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten sie schließlich in unbekannte Richtung. Der Marler kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus und konnte im Anschluss der Untersuchung nach Hause.

Gesucht werden jetzt Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 entgegen.

