POL-LIP: Blomberg - Fahranfängerin verunglückt

Eine 18-Jährige aus Warburg kam am Freitag um 16:27 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Straße Holstenhöfen von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die junge Frau war mit ihrem Seat in Richtung Blomberg-Zentrum unterwegs. Aufgrund des starken Gegenverkehrs bremste sie in den Kurven ihr Fahrzeug ab, verlor dabei jedoch die Kontrolle über ihren PKW. Mit leichten Verletzungen wurde sie anschließend ins Klinikum nach Detmold verbracht. Am PKW entstand Sachschaden.

