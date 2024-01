Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Zweimal Fahren unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Breisach - Am Donnerstag 18.01.2023 stellten Polizeibeamte des Polizeireviers Breisach gegen 21:40 Uhr bei einer Verkehrskontrolle an der Rheinbrücke einen alkoholisierten Pkw-Fahrer fest, welcher mit 1,15 Promille hinter dem Steuer saß. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Mann trotz einer Fahrerlaubnissperre mit dem Pkw unterwegs war. Gegen 01:00 Uhr wurden die Beamten dann in der Burkheimer Landstraße auf einen Pkw aufmerksam, dessen Fahrerin mit einem Atemalkoholwert von 1,27 Promille ihr Fahrzeug führte. Bei beiden Verkehrsteilnehmern wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen beide wird eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr vorgelegt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell