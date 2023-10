Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf - Sachbeschädigung an Zigarettenautomat

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.10.2023:

Frielendorf

Sachbeschädigung an Zigarettenautomat

Tatzeit: Sonntag, 08.10.2023, 08:45 Uhr

Ein unbekannter Täter beschädigte am Sonntagmorgen einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße in Frielendorf.

Laut eines Zeugen soll der unbekannten Täter gegen 08:45 Uhr an den dortigen Zigarettenautomaten herangetreten sein und mit einem mitgeführten Stein auf den Automaten eingeschlagen haben. Hierdurch wurde der EC-Kartenschlitz an dem Automaten beschädigt. Danach sei der unbekannte Täter in Richtung Marktplatz geflüchtet.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Der flüchtige Täter konnte durch den Zeugen wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 35-40 Jahre, kräftige Figur, kurze dunkle Haare, wobei die Seiten auffällig angeschnitten waren. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke mit Kapuze und führte einen Rucksack mit einer Aufschrift mit sich.

Die Polizeistation Homberg ermittelt in dem Fall.

Weitere Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell