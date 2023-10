Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg - Einbruch in Gewerbebetrieb - Täter scheitern an Tresor

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.10.2023:

Gudensberg

Einbruch in Gewerbebetrieb - Täter scheitern an Tresor

Tatzeit: Samstag, 07.10.2023, 12:00 Uhr bis Sonntag, 08.10.2023, 11:10 Uhr

Unbekannte sind in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmittag in einen Gewerbebetrieb in der Fritzlarer Straße in Gudensberg eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten das Fenster eines Büros im Erdgeschoss auf und gelangten so in den Innenbereich, wo sie im Anschluss auf einen Standtresor stießen. Diesen versuchten die unbekannten Täter vergeblich gewaltsam zu öffnen. Schlussendlich ließen die unbekannten Täter von dem Tresor ab. Die unbekannten Täter entwendeten daraufhin mehrere Akku-Werkzeuge mit einem Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Bereich und flüchteten dann in unbekannte Richtung.

Durch die gewaltsame Vorgehensweise der unbekannten Täter entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 6000,- EUR .

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

