Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brandmeldeanlage löst nach angebranntem Essen auf Herd aus

Scheeßel (ots)

Am frühen Donnerstagabend wurden die Feuerwehren aus Scheeßel und Helvesiek zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in den Helvesieker Weg in Scheeßel alarmiert. Grund für die Auslösung war wieder einmal angebranntes Essen auf einem Herd in einem Restaurantbetrieb. Beim Eintreffen der Kräfte konnte bereits Entwarnung gegeben werden, der Betreiber des Restaurants hatte bereits mit eigene Mitteln den Rauch mittels geöffnetem Fenster abziehen lassen. Die Feuerwehr kontrollierte die Einsatzstelle und konnte keine weitere Feststellung machen. Das Restaurant brauchte bei diesem Einsatz nicht evakuiert werden. Da es zu Handgreiflichkeiten zwischen dem Restaurantpersonal und dem Vermieter gekommen ist, wurde über die Rettungsleitstelle die Polizei zur Schlichtung an die Einsatzstelle nachalarmiert. Nach rund 40 Minuten war der Einsatz für die Kameraden der Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell