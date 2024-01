Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht an der Hasenlochkreuzung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 17.01.2024, gegen 18.00 Uhr, wurde vor der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Hasenloch ein blauer Lastkraftwagen vorne rechts von einem roten Peugeot gestreift. Beide Fahrzeugführer kamen von der Autobahn A 98 und der Lastkraftwagen musste an der dortigen Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt warten, als vom rechten Fahrstreifen ein roter Peugeot auf den linken Fahrstreifen gewechselt haben soll. Bei dem Fahrstreifenwechsel streifte die Fahrerin des roten Peugeot den Lastkraftwagen vorne rechts. Die Fahrerin sei kurz ausgestiegen und habe dann zügig ihre Fahrt fortgesetzt. Am Lastkraftwagen entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachteten und Hinweise zu dem roten Peugeot geben können. An dem roten Peugeot sollen Lörracher-Kennzeichen angebracht gewesen sein. Der rote Peugeot müsste vorne links beschädigt sein.

