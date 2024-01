Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Auf Kleintransporterfahrer kommt hohes Bußgeld und Fahrverbot zu

Auf den 23-jährigen Fahrer eines Kleintransporters dürfte ein sattes Bußgeld und ein Fahrverbot zukommen. Er war am Donnerstagmorgen, 18.01.2024, gegen 08:40 Uhr, zunächst auf der A 98 zwischen Murg und Laufenburg der Besatzung eines zivilen Polizeifahrzeugs wegen seiner überhöhten Geschwindigkeit aufgefallen. So wurde durch das Videofahrzeug Geschwindigkeiten bis zu 125 km/h bei der Durchfahrt des Rappensteintunnels dokumentiert. Erlaubt sind dort 80 km/h. Danach unterschritt der Fahrer noch den Sicherheitsabstand zu einem vorausfahrenden Kleinbus. Bei der folgenden Kontrolle wurde zudem die nicht ordnungsgemäß gesicherte Ladung beanstandet. Auch angeschnallt war der Fahrer nicht. Den Sicherheitsgurt hatte er hinter seinem Rücken im Gurtschloss stecken. In diesem Fall wird eine vorsätzliche Begehungsweise geprüft, was zur Verdoppelung der Geldbuße führen kann.

