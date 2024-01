Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zollfahrzeug entgeht einer Frontalkollision mit einem Sattelzug gerade noch - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Gerade noch einem entgegenkommenden Sattelzug ausweichen konnte am Donnerstag, 18.01.2024, gegen 13:50 Uhr, die Fahrerin eines Zollfahrzeuges auf der B 34/Konstanzer Straße in der Waldshuter Schmittenau. Der 34 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges war auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Tiengen unterwegs und befand sich in Höhe des Grenzüberganges auf linken Fahrspur im dortigen zweispurigen Bereich. Auf der rechten Fahrspur fuhr ebenfalls ein Sattelzug. An der folgenden Fahrbahnverengung, wo die Fahrspuren zusammengeführt werden, kamen die beiden Sattelzüge nicht aneinander vorbei, so dass der Fahrer des linken Sattelzugs sein Gefährt über die dortige Sperrfläche auf die Gegenfahrbahn lenkte. Dort kam ihm das Streifenfahrzeug des Zolls entgegen. Diese Fahrerin konnte gerade noch nach rechts ausweichen, um eine Frontalkollision zu vermeiden. In der Folge wurde der Sattelzugfahrer angehalten. Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung wurden eingeleitet. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, sich dort zu melden (Kontakt 07751 8963-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell