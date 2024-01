POL-FR: Lkr. Emmendingen - Weisweil: Fahrzeug überschlägt sich

Freiburg (ots) - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten VWs in der Schwarzwaldstraße abgefahren. Dieser befuhr vermeintlich die Straße am Donnerstag, 18.01.2024 zwischen 07.00 Uhr und 14.00 Uhr in Richtung Belchenstraße. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die ...

