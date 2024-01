Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Außenspiegel von Fahrzeug abgefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten VWs in der Schwarzwaldstraße abgefahren. Dieser befuhr vermeintlich die Straße am Donnerstag, 18.01.2024 zwischen 07.00 Uhr und 14.00 Uhr in Richtung Belchenstraße. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich zu melden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell