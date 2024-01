POL-FR: Unbekannter begeht Unfallflucht

Freiburg (ots) - Lkr. Emmendingen - Endingen am Kaiserstuhl Mann stürzt bei einem Arbeitsunfall über 3 Meter in die Tiefe Am Mittwoch, 17.01.2024, gegen 11:15 Uhr stürzte ein 42-Jähriger Mann beim Abladen eines Fertigwandelements auf einer Baustelle in der Anna-Schnidenwind-Straße ca. 3,5m in die Tiefe. Er war gerade dabei ein Wandelement an den bereitstehenden Kranwagen zu hängen, als die Wand leicht zur Seite ...

mehr