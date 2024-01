Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Emmendingen (2 Meldungen)

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Endingen am Kaiserstuhl Mann stürzt bei einem Arbeitsunfall über 3 Meter in die Tiefe

Am Mittwoch, 17.01.2024, gegen 11:15 Uhr stürzte ein 42-Jähriger Mann beim Abladen eines Fertigwandelements auf einer Baustelle in der Anna-Schnidenwind-Straße ca. 3,5m in die Tiefe. Er war gerade dabei ein Wandelement an den bereitstehenden Kranwagen zu hängen, als die Wand leicht zur Seite kippte und er mitsamt der Leiter zu Boden fiel. Der Verletzte wurde mit dem Krankenwagen in ein nahestehendes Krankenhaus gefahren. Der alarmierte Rettungshubschrauber und die freiwillige Feuerwehr Endingen waren ebenfalls vor Ort.

Lkr. Emmendingen - Bahlingen am Kaiserstuhl Müllcontainerbrand auf Betriebsgelände

Am Mittwoch, 17.01.2024, gegen 09:45 Uhr brannte in Bahlingen auf einem Betriebsgelände in der Bühlstraße ein Absetzcontainer gefüllt mit diversen Abfallprodukten. Die freiwillige Feuerwehr Bahlingen hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Ein Sachschaden ist nach aktuellem Stand nicht entstanden.

