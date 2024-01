Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Aufgerissener Tank einer Sattelzugmaschine verursacht längere Dieselspur

Freiburg (ots)

Ein aufgerissener Fahrzeugtank einer Sattelzugmaschine verursachte am Donnerstag, 18.01.2024, gegen 06.15 Uhr, eine längere Dieselspur, welche sich über die Bundesstraße 316, zwischen der Autobahnanschlussstelle Rheinfelden Mitte und Ortseingang Degerfelden, sowie über die Landstraße 143 (Beuggener Straße) bis zur Dürerstraße in Nollingen zog. Nach Sachlage fuhr der 26-jährige Fahrer eines Sattelzuges vom Pendlerparkplatz bei der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte los und bog nach rechts auf die Landstraße 143 (Beuggener Straße) ein. An der Einmündung zur Landstraße überfuhr der 26-Jährige mit seinem Sattelzug eine Verkehrsinsel sowie ein Verkehrszeichen. Das überfahrene Verkehrszeichen verkeilte sich am Unterboden der Sattelzugmaschine und riss in der Folge den Fahrzeugtank auf. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr auf der Landstraße bis zur Dürerstraße weiter. Dort habe er das verkeilte Verkehrszeichen entfernt, wendete im Anschluss seinen Sattelzug und fuhr die gleiche Strecke bis zum Pendlerparkplatz wieder zurück, wo die Polizei den Sattelzug antreffen konnte. Durch den aufgerissenen Tank verlor der Sattelzug geschätzte 200 Liter Dieselkraftstoff, welcher sich auf Fahrstrecke zwischen der Landstraße 143 und der Bundesstraße 316 auf der Fahrbahn verteilte. Wegen der Fahrbahnreinigung mussten Abschnitte der Fahrstrecke des Sattelzuges teilweise komplett gesperrt werden, was zu Beeinträchtigungen des Berufsverkehrs führte. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr, die Straßenmeisterei sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell