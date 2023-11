LPI-NDH: Verdächtige nach versuchten Diebstahl gestellt

Sondershausen (ots) - In der Borntalstraße querte am Mittwoch eine Hauskatze vor dem Fahrzeug eines 39-Jährigen die Fahrbahn. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung konnte eine Kollision mit dem Tier nicht mehr verhindert werden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden. Das Tier, welches sich vermutlich durch den Aufprall verletzt haben könnte, wurde vor Ort nicht mehr festgestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

