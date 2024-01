Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Wieder Einbruch in Nebenraum eines Behördengebäudes - Polizei rät zu erhöhter Wachsamkeit

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 18.01.2024, haben erneut Einbrecher ein Behördengebäude im Gewerbegebiet Am Buchrain in Bad Säckingen heimgesucht. Sie drangen nochmals in den Nebenraum eines Dienstleisters ein und brachen einen Tresor auf, der jedoch leer war. Bereits in der Nacht auf 05.01.2024 war es dort zu einem Einbruch gekommen (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5687182).

Diese Taten dürften in Zusammenhang mit einer Reihe von Einbrüchen in Firmen, Schulen und Kindergärten im Bereich von Bad Säckingen stehen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürften die Taten von mindestens zwei Tatverdächtigen begangen worden sein, die bei einzelnen Taten mit Fahrrädern, womöglich eins davon mit Anhänger, zur Tatörtlichkeit gefahren waren. Die Polizei rät zu erhöhter Wachsamkeit. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen, werden gebeten, sich unverzüglich unter der 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

