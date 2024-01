Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Nebenraum eines Behördengebäudes

Freiburg (ots)

In den Nebenraum eines Behördengebäudes in Bad Säckingen im Gewerbegebiet Am Buchrain sind Unbekannten zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen, 04.-05.01.2024, eingebrochen. Hierzu wurde eine Scheibe eingeschlagen. Aus dem Geschäftsraum wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

