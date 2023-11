Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unbekannter Täter beschädigt Fahrzeug

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt]

Am Donnerstag, 23. November 2023, im Zeitraum zwischen 10:50 Uhr bis 12:12 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein geparktes Fahrzeug in der Straße "An der Fehrn" in Titisee-Neustadt. Die unbekannte Täterschaft verkratzte das Auto mit einem spitzen Gegenstand über die komplette Beifahrertüre.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.

