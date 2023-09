Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Unfall beim Fahrspurwechsel - 4.500 Euro Schaden

Heidelberg-Altstadt (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Lessingstraße. Eine 21-Jährige VW-Fahrerin befuhr die Lessingstraße in Richtung Kurfürstenanlage. An der dortigen Kreuzung bemerkte die junge Frau, dass sie sich versehentlich auf dem falschen Fahrstreifen eingeordnet hatte. Als sie auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, kollidierte sie mit einem 38-Jährigen Seat-Fahrer, welcher sich auf der gleicher Höhe mit dem VW befand. Im Zuge des Zusammenstoßes versuchte die junge Frau dem Seat noch auszuweichen, kollidierte aber hierbei mit einem Linienbus, welcher verkehrsbedingt an der Ampel wartete. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt, der Sachschaden liegt bei rund 4.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell