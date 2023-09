Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß zwischen PKW und LKW - 5.000 Euro Schaden

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag um kurz nach 11 Uhr auf der Speyerer Straße. Ein LKW-Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Speyerer Straße in Richtung Talhausstraße. Aufgrund der Größe des Gespanns mit Zugmaschine und Auflieger musste der Fahrer in einer Rechtskurve nach links ausscheren, weshalb ein Teil der rechten Spur befahrbar war. Ein 64-Jähriger Mitsubishi-Fahrer wollte diesen Platz nutzen und den LKW überholen, befand sich dadurch allerdings im toten Winkel, wodurch er mit dem LKW während dessen Abbiegevorgang kollidiert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell