Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/ BAB 6: Gefährlich langsam und in Schlangenlinien auf der Autobahn unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Mittwoch meldeten Verkehrsteilnehmer, dass um kurz nach 17:30 Uhr ein Skoda vom Autobahnkreuz Viernheim in Richtung Heilbronn in Schlangenlinien auf BAB 6 unterwegs war. Das Fahrzeug beschleunigte und bremste immer wieder abrupt und fuhr zwischen 30 km/h und 90 km/h gefährlich langsam. Zudem wechselte der Fahrer mehrfach die Fahrstreifen, so dass andere Verkehrsteilnehmer abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Kurz vor dem Dreieck Hockenheim konnte die Polizei den Skoda anhalten. Es stellte sich heraus, dass der 36-jährige Fahrer nach einer medizinischen Behandlung noch stark unter der Einwirkung von Medikamenten stand. Er musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er muss sich nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Personen die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Mannheim, unter der Telefonnummer 06202-288-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell