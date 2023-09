Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Frau überrascht Diebin im Keller- Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Als am Mittwoch die Bewohnerin eines Hauses in der Schimperstraße gegen 18 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie im Treppenhaus, dass in ihrem Keller das Licht brannte. Als sie nach unten ging, um nachzusehen, lief ihr eine unbekannte Frau entgegen. Als sie die Dame auf das Waschmittel und die Getränke, welche diese in den Händen hielt, ansprach, verließ die Unbekannte wortlos das Mehrparteienhaus, deponierte die Sachen im Korb eines Fahrrads und wollte davonfahren. Dem hinzukommenden Ehemann gelang es noch, die Gegenstände an sich zu nehmen, bevor die Unbekannte flüchtete. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die Sachen aus dem Keller der Bewohnerin stammten

Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun wegen Diebstahl.

Die Person wird als ungefähr 45 Jahre alt, 170 cm groß und mit dunklen, schwarzen Haaren, die zu einem Zopf zusammengebunden waren, sowie braunen Augen beschrieben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-288-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell