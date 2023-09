Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Jugendlicher randaliert in Hotel - Geschädigte und Zeugen gesucht!

Mannheim-Seckenheim (ots)

Eine Streife wurde am Mittwoch um kurz vor 13 Uhr zu einem Hotel in der Seckenheimer Hauptstraße gerufen. Hier randalierte ein 15-Jähriger in einem der Zimmer, zerstörte das Mobiliar und warf dieses anschließend aus dem Fenster auf die Seckenheimer Hauptstraße. Anschließend flüchtete er von der Örtlichkeit in eine einfahrenden Straßenbahn und konnte durch Polizeibeamte noch in der Straßenbahn vorläufig festgenommen werden. Der junge Mann wurde vorübergehend auf das Polizeirevier in Ladenburg verbracht, anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Der entstandene Sachschaden im Hotelzimmer beträgt rund 1.000 Euro.

Da die Straße stark frequentiert ist, ist davon auszugehen, dass es Personen gibt, welche durch die herausgeworfenen Möbel geschädigt oder gefährdet wurden. Diese, sowie Zeugen, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell